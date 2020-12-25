شكرا لاهتمامكم بخبر بعد إصابة يسرا بفيروس كورونا.. 10 فنانين معرضين للإصابة بسبب مخالطتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - صدمة كبيرة أصابت الوسط الفني، وذلك بعدما أعلنت الفنانة يسرا في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ودخولها حالياً في مرحلة العزل المنزلي لتلقي بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة المصرية.

وتسبب إعلان الفنانة يسرا في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها ظهرت في أكثر من مناسبة خلال الأيام القليلة الماضية، مما يؤكد أنها خالطت عدد من نجوم الفن والمشاهير، مما قد يشير إلى احتمالية إصابة البعض بفيروس كورونا.

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ونستعرض معكم في هذا التقرير مشاهير مُعرضين للإصابة بفيروس كورونا بسبب مخالطة الفنانة يسرا

أبلة فاهيتها

سجلت يسرا، خلال اليومين الماضيين حلقة لصالح برنامج، «لايف من الدوبلكس» مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وبدأت بعدها في الشعور بأعراض المرض، وهي السعال وارتفاع درجات الحرارة، وتبينت إصابتها من خلال المسحة الطبية التي خضعت لها للكشف عن الفيروس.

نيللي كريم

وخلال الأيام الماضية أيضًا ظهرت الفنانة المتألقة يسرا في الاحتفالية التي أقامتها الفنانة نيللي، بمناسبة عيد ميلادها.

وبحسب الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت يسرا بجانب الفنانة نيللي كريم وعدد من نجوم الفن ممن حضروا عيد الميلاد.

نجوم الدير جيست

شاركت الفنانة يسرا أيضاً في احتفالية توزيع جوائز الدير جيست التي أقيمت يوم الجمعة الذي سبق إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وحصلت الفنانة يسرا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «خيانة عهد» الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي.

وظهرت يسرا خلال المهرجان برفقة عدد من النجوم ومن بينهم الفنانة نيللي كريم، والنجم يوسف الشريف والفنان أحمد زاهر

مهرجان نجم العرب

ظهرت الفنانة يسرا أيضاً بحفل مهرجان نجم العرب، الذي كُرمت به عن المسلسل نفسه.

كان ضمن المكرمين بجانب الفنانة يسرا كل من النجم عاصي الحلاني ونجله الفنان الشاب الوليد، حكيم، شيري عادل، حنان مطاوع، زينة، رامي صبري، أحمد زاهر، الإعلامية دعاء عامر، المخرج سامح عبد العزيز، بيومي فؤاد، هنا الزاهد، شيكو، هشام ماجد، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح.

كما شهد الحفل تكريم كل من حنان مطاوع، المخرجة شيرين عادل، إنجي المقدم، رامي جمال، والمخرج وائل إحسان، أحمد حاتم.