شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورا جديدة لها من جلسة تصوير جريئة كما وصفها بعض رواد السوشيال ميديا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت لقاء بفستان قصير وبدون أكمام، مستعرضة أنوثتها وجمالها بالتان البرونزي، وحرصت من الناحية الجمالية على مكياج بدرجات البني وتسريحة عادية لشعرها القصير.

وكانت تعليقات المتابعين على طلتها بالصور بها شيء من الهجوم، وعلق البعض على وضعيتها والفستان المكشوف.