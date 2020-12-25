شكرا لاهتمامكم بخبر مشاهير أجلوا حفلات زفافهم في عام 2020 بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - اضطر العديد من المشاهير، مثل جنيفر لوبيز وكاتي بيري وجيمس ميدلتون لتأجيل حفلات زفافهم التي كانت مقررة في 2020 بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2021، إلا أن أغلبهم لم يتجرأ على تحديد تاريخ بعينه في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.

فلا شك أن عام 2020 أثر بشكل جذري على خطط جميع سكان العالم، ومن بينها تلك التي تتعلق بالاحتفال بمناسبات اجتماعية مثل الزواج، ولا يُستثنى المشاهير وأفراد الأسر الملكية وغيرهم من الشخصيات المعروفة من إجراءات السلامة والوقاية التي فرضتها العديد من الحكومات، وعلى الرغم من أن بعضهم لجأ في بعض الحالات لاحتفالات حميمية صغيرة، كان التأجيل هو الخيار للبعض الآخر.

جينيفر لوبيز وأليكس رودرييز

وكانت جينيفر لوبيز ولاعب البيسبول السابق أليكس رودرييز يخططان لزواجهما منذ وقت، حتى أنهما شاطرا جمهورهما تفاصيل العملية عبر موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) وقناة (يوتيوب) الخاصة بالرياضي، لكنهما اضطرا في النهاية لتأجيل هذا الزفاف المرتقب.

وقالت المغنية والممثلة الأمريكية في مقابلة مع إيلين ديجينيرس إنها «ليس لديها أدنى فكرة عما سيحدث من حيث الموعد وباقي الأمور الأخرى» المتعلقة بحفل زفافها الذي يُنتظر أن يكلل علاقة دامت عامين مع رودريجيز الذي طلب منها الزواج على شواطئ جزر البهاما في لقطة قاما بمشاركتها عبر (انستجرام).

كاتي بيري وأورلاندو بلوم

ولم يكن 2020 أفضل عام بالنسبة لكاتي بيري وأورلاندو بلوم أيضا، حيث اضطرا بدوريهما لتأجيل حفل زفافهما مرتين.

وأعلن الممثل والمغنية خطوبتهما في عيد الحب عام 2019، وقررا تأجيل زواجهما لأول مرة بسبب العمل، وكان من المقرر أن يكون حفلا في اليابان وكانت ستصل إليه كاتي بيري في المرحلة الأخيرة من حملها.

لكن الجائحة خيمت بظلالها على الكوكب وتم تأجيل الزفاف مرة أخرى، هذه المرة بدون تحديد تاريخ جديد، وقالت بيري في مقابلة «لا يمكنك التخطيط في 2020 لأن تلك الخطط تُلغى دائما».

والأمر المؤكد الوحيد هو أن كاتي بيري لن تحضر زفافها وهي حامل، لأنها بالفعل أنجبت ابنتها الأولى، ديزي دوف، في أغسطس الماضي.

جيمس ميدلتون وأليزي ثيفينيت

وفي سياق آخر، كانت أسرة ميدلتون، التي احتفلت مؤخرا بزفاف الأخت الكبرى بيبا، شقيقة دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، تنتظر الاحتفال بزواج جديد في شهر يوليو من العام الجاري، حيث كان شقيقهما جيمس ميدلتون يستعد للزواج من المحللة المالية أليزي ثيفينيت، لكن الزوجان اللذان أعلنا خطوبتهما في أكتوبر 2019 عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، سيتعين عليهما الانتظار أيضا.

وتقرر التأجيل حتى «يمكن لجميع الضيوف الحضور»، حسبما أكد صديق من الدائرة المقربة للزوجين لصحيفة (ديلي ميل) وأشارت إلى أن إقامة الحفل أثناء الأزمة الصحية لم يكن ليعتبر قرارا «عمليا».