أول تعليق ليسرا عن إصابتها بفيروس كورونا.. ومفاجأة بشأن من نقل إليها العدوى

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسبب إعلان الفنانة يسرا عن إصابتها بفيروس كورونا حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من الجمهور عن مخاوفهم على الحالة الصحية للفنانة يسرا.

وفي أول تعليق لها على إصابتها بفيروس كورونا، قالت الفنانة يسرا إن حالتها الصحية مستقرة وإنها تعاني من أعراض خفيفة، وأنها تخضع للعزل الذاتي في منزلها وأن الأطباء أكدوا أن حالتها لا تستدعي نقبلها للمستشفى.

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بعد إصابة يسرا بفيروس كورونا.. 10 فنانين معرضين للإصابة بسبب مخالطتها

وعن سبب إصابتها، أكدت الفنانة يسرا أنها لا تعرف مصدر إصابتها، مؤكدة أنها كانت تلتزم بالإجراءات الاحترازية، ولكنها خالطت عدد كبير خلال الفترة الماضية بسبب المناسبات الفنية التي ظهرت بها.

وتعتقد الفنانة يسرا إلى أن العدوى التي انتقلت إليها قد تكزن تمت خلال إحدى تلك المناسبات بسبب تواجد عدد كبير في تلك الأماكن نظرًا لأهمية تلك الاحداث الفنية.

ومنذ لحظة إعلان إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا، أثار الأمر قلقا في الوسط الفني خاصة ان الفنانة يسرا كانت منذ أيام في أحد الحفلات التي خالطت فيها عدد من النجوم والإعلاميين.