رغم الانفصال..اتفرج ماذا قال مجدي الهواري لغادة عادل في عيد ميلادها

عدن - ياسمين عبد العظيم - غادة عادل، ممثلة مصرية، صاحبة جمال وجاذبية، تتميز بحفاظها على شبابها وحيويتها في جميع إطلالاتها، غادة عادل طليقة المخرج والمنتج مجدي الهواري، وأم لخمسة أبناء منه.

إحتفلت غادة عادل، مساء الخميس الماضي، بعيد ميلادها ال46، بصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”إنستجرام” مصحوبة بعدد من التهنئات من زملائها بالوسط الفني، ومعجبيها

ولكن الذي أثار دهشة متابعيها، هو نشر صورة لغادة عادل تحتفل بعيد ميلادها، مع طليقها مجدي الهواري، أمامهما تورتة كبيرة باللون الابيض مكونة من خمس أدوار، مقدما لها التهنئة، قائلا: “دودو.. عيد ميلاد سعيد وعيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة”.

وأضاف الهواري:”كبرنا التورته عشان الناس اللي كانت زعلانه، كل سنة وانتم واحنا معاكم طيبين، احترامنا لكل اللحظات من احترامنا لبعض ومن احترامنا ليكم، الجمهور العزيز.”

يذكر أن غادة عادل، انفصلت عن مجدي الهواري، منذ أكثر من عامين، ولديهما، خمس أبناء، بنت واربع اولاد.

تزوجت غادة من الهواري في نهاية التسعينات، وبدأت غادة في الظهور في أدوار كبيرة في عام 1997، من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع النجم محمد هنيدي.

واخر أعمالها فيلم “ليلة عيد” تشاركها البطولة فيه الممثلة ريهام عبد الغفور.