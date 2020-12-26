اتفرج..زوجة محمد هنيدي تظهر للأضواء بعد 23سنة زواج

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد هنيدي، ممثل كوميدي، يخطف القلوب بخفة دمه النصرية، وبملامحه الطفولية التى تخطف القلوب.

اشتهر محمد هنيدي، بالعديد من الأدوار الكوميدية في الأفلام السينمائية، والمسلسلات التليفزيونية، من أشهر أعماله “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، و “همام في امستردام”.

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يحيط محمد هنيدي، حياته العائلية بحالة من الغموض ، فالبعض أنه متزوج ولديه ثلاث اولاد، بنتين وولد، ولكن لا احد يعرف معلومات أكثر من ذلك عن أسرة هنيدي.

ليفاجئ هنيدي جمهوره، بظهور لعائلته، في مهرجان الجونة السينمائي، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور لعائلة هنيدي، بشكل كبير.

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وظهر هنيدي في مهرجان الجونة، بصحبته زوجته الجميلة السورية عبير السري، هو يرتدي بدلة رسمية سوداء، وارتدت زوجته فستان سواريه باللون الفضي، وبدت عبير بشكل جميل وجذاب.

أما الصورة الثانية، فجمعت محمد هنيدي مع أبنائه الثلاثة وزوجته، مرتدين جميعا ملابس رسمية، فرتدي هنيدى وابنه بدل سوداء، أما زوجته وبناته ارتدوا فساتين سواريه بالوان الفضي والذهبي والبنفسجي الفاتح.

يذكر أن محمد هنيدي، تزوج من عبير السري عام 1997،وانجب منها أبنائه الثلاث أحمد هنيدي، فاطمة، وفريدة، واشترط هنيدي على زوجته عبير التفرغ لحياتهما الأسرية من أجل تربية أبنائه.