وفاء عامر تكشف مفاجأة عن أجور الفنانين

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر مفاجأة فيما يخص أجور الفنانين في مصر وقالت إن شركات الإنتاج طبقت قاعدة على كل النجوم بلا استثناء.

القاعدة هي تخفيض الأجور إلى الربع وقالت إن الجمهور ينتقد الوسط الفني بقسوة ظنا أنهم لا يشعرون بالأزمات الاقتصادية التي أصابت المجتمع مؤخرا.

أضافت وفاء في جلسة خاصة عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام عن الدراما المصرية وتأثيرها على المجتمع، دخل الفنان تراجع للربع مقارنة بما كان يتقاضاه قبل 25 يناير 2011، موضحة أن الفنان يتعرض للظلم من المجتمع، وقالت: الناس فاكرة ان الفنان شافط فلوس البلد وهذا غير صحيح.

وطالبت وفاء بضرورة الاستعانة بكبار نجوم الفن الذين لا يجدون عملا ولو بتنظيم دورات تدريبية يقدمون فيها خبرتهم إلى الأجيال الجديدة.

وقالت: فيه فنانين كبار عندهم استعداد يشتغلوا لكن لم يتم الاستعانة بهم، وهناك زملاء مهنة ووجوده جديدة تنتمي لنقابة المهن التمثيلية يجب الاستعانة بهم حتي ولو على سبيل تدريس الفن المسرحي في المدارس، واقترح ان يتم تدريس الفن المسرحي داخل كل مدرسة للاهتمام بالنشء الجديد.

يذكر أن وفاء عامر سبق وطالبت بإخفاء أرقام أجور نجوم الفن عن وسائل الاعلام حتى لا تستفز مشاعر الفقراء، وتداركت مؤكدة أن أغلب النجوم تقاضوا هذه الأجور بعد سنوات من العناء والتعب والجوع، وأشارت الي أنها مرت بمرحلة في عمرها لم تكن تجد ما تأكله!!