عمليات التجميل تحول أمل العوضي إلى نسخة من هيفاء وهبي.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - ملامح متغيرة ظهرت بها الفنانة أمل العوضي حيث نشرت في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور، إنستجرام، مجموعة من الصور، ظهرت فيها بإطلالة صدمت متابعيها.

البعض لم يتعرف عليها للوهلة الأولى بعد أن تحولت الفنانة الكويتية إلى نسخة من هيفاء وهبي.

وظهرت أمل العوضي بإطلالة باللون الأحمر، وأبرزت الصور تغير ملامحها حيث أصبحت تقرب في الشبه من الفننة هيفاء وهبي، واعتبرها متابعون أنها تحولت إلى نسة طبق الأصل منها، معبرين عن انتقاداتهم في التعليقات، ومطالبين منهاه ضرورة التوقف عن عمليات التجميل التي ألغت ملامحها.

تعرضت أمل العوضي لانتقادات واسعة بسبب خضوعها المتكرر لعمليات التجميل وطلبوا منها التوقف عن ذلك لأنها أصبحت تشبه خبير الموضة بدر الخلف المعروف باسم كيكة والذي يسبب جدل كبير بسبب مظهره وشعره الطويل ومحاولاته تقليد النساء والفتيات، ليثير تشبيهها بخبير التجميل الإماراتي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.