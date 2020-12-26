سعاد حسني بالمايوه مع نجم أمريكي.. الصورة التي أغضبت عبد الحليم حافظ.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أزمة عنيفة نشبت بين المطرب الراحل عبد الحليم حافظ والنجمة الراحلة سعاد حسني في عام 1963.

كان سبب هذه الأزمة صورة التقطت لسعاد حسني وهي بالمايوه مع نجم التليفزيون الأمريكي ديفيد هيدسون على أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح وكان ثالثهما الفنان سمير صبري.

في ذلك الوقت كان يجمع عبد الحليم وسعاد حسني صداقة قوية وكانت الفنانة الراحلة في بداياتها حيث لم يتجاوز عمرها 20 عاما وكان عبد الحليم دائم النصح لها خاصة تصرفاتها العفوية التي يمكن أن تفسرها الصحافة بشكل يؤثر على مستقبلها الذي كان يتمناه لها عبد الحليم.

مشاعر عبد الحليم حافظ تجاه سعاد حسني كانت أكبر من مجرد الصداقة وربما ألهبت هذه الصورة الغيرة لتنشب الأزمة التي كانت حديث الصحف في الستينات قبل أن يعودا إلى سابق عهدهما بعد انتهاء الأزمة.