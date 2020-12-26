شكرا لاهتمامكم بخبر زوجة طارق العريان الأولى تشن هجومًا عنيفًا ضد أصالة وتكشف المزيد من الأسرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - لأول مرة تتحدث الزوجة الأولى للمخرج طارق العريان، هالة العتال عن أزمته مع المطربة أصالة.

كانت أصالة قد علقت على صورة زوجها السابق طارق العريان مع الموديل نيكول سعفان وهاجمته فيها متهمة إياه بالخيانة.

هالة العتال هاجمت أصالة في منشور مطول عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وقالت إن ابنها عاني ممّا كتبته أصالة من تشهير بوالده.

وأضافت أنّها تُعاني الآن من الانفصال هي عانته أيضاً من قبل 10 سنوات بالإضافة لأنّ والد ابنها هو أفضل أب مع أبنائه، وليس بخائن.

كما انتقدت العتال رَدّ فعل أصالة بنشرها صورة له مع نيكول سعفان وهجومها عليه، قائلة: دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي أنا كان إيه؟!.. كان أكتر من قاسي، وكان مقهور.

وأكملت في منشورها : طيب لما كنتِ بتكتبي العائلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ وتابعت: أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل.

وأكملت العتال أسئلتها لأصالة: طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون زي ما انتي دلوقت. الجواز والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام إن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش إن في نفسية ولد، ممكن تتدمر.

وزادت العتال: طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكَسرة، طيب يتكلموا معاه ليه لحد دلوقت؟ أرجوكي كفاية، في أولاد، وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقيت مِش حلوة من كتر الحرب على أبوه.. كفاية.

واستطردت: بعد الانفصال اللي كنت بتمنى استمرار ليكم وربنا يشهد عليه، بس ده نصيب. الأهم دلوقت الأولاد.. كفاية تشهير في طارق.. هو مش خاين، وأنت عارفة ده كويس جداً، والأهم من الراجل دلوقت الأولاد بس.

وتابعت: بلاش نشوه الصورة، وهو حر وانتي عشيتي معاه 13سنة وأنا عشت 10 سنين، ومعملتيش أي حاجة من دي عمري؛ لأن الأهم كان ابني مش أنا. أرجوكي كِفاية من فضلك لأنّ طارق أحسن أب في الدنيا مع أولاده وأنتي عارفة ده كويس.