تدهور مفاجئ للحالة الصحية للفنانة يسرا.. وهذا ما حدث لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد وقت قصير من إعلان الفنانة يسرا خضوعها للعزل الذاتي داخل منزلها بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كشفت تقارير عن تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا.

وقالت المصادر إن الحالة الصحية للفنانة يسرا بدأت في التهور بعض الشيء، وذلك بعدما خضعت لفحوص فيروس كورونا وأثبتت إيجابية المسحة التي خضعت لها.

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وأشارت التقارير إلى أن الفنانة يسرا تعاني في الوقت الراهن من سعال مستمر وصعوبة في التنفس وشعور بالنهجان من أقل مجهود، مضيفا أنها تتابع حالتها مع طبيبها المعالج يوميا عبر الهاتف، والذي طالبها بالراحة التامة في المنزل.

وأوضحت التقارير التي انتشرت بشكل كبير أن كل من النجمة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقي تتواصلان مع يسرا هاتفيا للاطمئنان عليها، مشيرا إلى أنهما من المقرر خضوعهما لمسحة بعد مخالطتهما لصديقتهما في حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم الذي أقيم، الجمعة الماضية، داخل أحد أماكن السهر بالقاهرة.