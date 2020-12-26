الموت يفجع الفنان محمد ثروت وزوجته.. ومفاجأة بشأن سبب الوفاة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني، وذلك بعدما أعلن الفنان الكوميدي محمد ثروت وفاة والدة زوجته التي رحلت عن عالمنا إثر وعكة صحية مفاجئة.

ومن خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال: «لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله… توفت إلى رحمة الله الحاجة نجد عبد المنعم عطاطا والدة زوجتي منى جمال. اللهم أرحمهما واسكنها فسيح جناتك وأغفر لها».

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وتسبب إعلان الفنانة محمد ثروت في حالة من الجدل، حيث ادعى البعض أن سبب وفاتها فيروس كورونا، إلا أن السبب وفقًا لتصاريح الدفن هو إصابتها بنوبة قلبية حادة.

يأتي نعي محمد ثروت لحماته، بعد ساعات من إعلانه عن اضطراره لمغادرة العرص الخاص لفيلم «ريما» رفقة زوجته بعد تلقيه مكالمة هاتفية، عرف من خلالها بنقل حماته إلى المستشفى ودخولها إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

وكتب ثروت في رسالته التوضيحية: «توضيح هام جدًا .. الناس اللي بتقولي أنت مشيت ليه بدري من العرض الخاص لفيلم ريما و ماكملتش للآخر؛ أنا جالي تليفون بيقول أن حماتي جالها جلطة في المخ ونقلوها المستشفي ودخلت العناية المركزة وحالتها بين الحياه والموت».

أضاف: «أكيد هسيب اللي في ايدي كله وأطير أنا ومراتي عشان نروح المستشفي نطمن عليها ونبقي جنبها… بشكر كل الناس اللي اتصلت وسألت وبعتذر لكل الناس اللي شرفتني العرض الخاص وبشكرهم».