بعد التقدم ببلاغات ضدها.. هذا ما سيحدث لرانيا يوسف بعد تصريحها عن مؤخرتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا يوسف

يبدو أن حالة الجدل التي صاحبت تصريحات الفنانة رانيا يوسف لن تنتهي، خاصة بعد إعلان مصادر قضائية عن تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف بتهمة التحريض على الفجور.

وعن مصير القضايا المُقامة ضد الفنانة رانيا يوسف، فقد أشار المصدر إلى أن النيابة العامة ستخضع أي بلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف، لفحص قانوني «دقيق»، بعدما تسببت في حالة استياء واسعة على خلفية تصريحاتها الأخيرة في برنامج تلفزيوني، والتي تعد خادشة للحياء.

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ويُذكر أن الفنانة المثيرة للجدل رانيا يوسف كانت قد أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حسابها بموقع فيسبوك مقطع فيديو «برومو» لمقابلة تلفزيونية مع مذيع عراقي.

بحسب ما جاء في الفيديو، فقد وجه إليها المذيع سؤالًا بشأن تعمدها إثارة الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، لكنها ردت عليه بقولها كل الفنانات يرتدين فساتين مثيرة وتُبرزن مفاتنهن، معلقة «ربما قد تكون مؤخرتي مميزة».

وتابعت، بأنه في حالة رانيا يوسف فإن النيابة سوف تفحص أي بلاغات تصل إليها وتسمع الفيديو المتداول للفنانة على «فيسبوك» بعد أن نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منوهة بأن الأمر متروك لجهات التحقيق التي سوف تتصرف في البلاغ بالطرق القانونية الخالصة.