أسرار من حياة رانيا يوسف.. أبرزها هوت شورت ومايوه وسبب صيامها اتنين وخميس

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل بسبب تصريحاتها الجريئة عن مؤخرتها، والتي وصفتها بأنها أكثر ما يُميز جسدها وأنها سعيدة بتلك التصرفات.

فمن خلال الرد التالي صدمت رانيا يوسف المذيع حين وجه لها تساؤله: «ارتديتي فستان فظهرت فيه مؤخرتك بشكل مبالغ فيه»، حيث قالت له الفنانة رانيا يوسف: «هي مؤخرتي انا بس اللي بتظهر دي مؤخرات فنانات كتير، بس يمكن انا مؤخرتي مميزة شوية عشان كدة اتشهرت».

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وتعرضت رانيا يوسف لموجة حادة من الانتقادات بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، حيث اتهمها البعض بتعمد إثارة الأزمات.

وفي وقت سابق، شاركت رانيا يوسف متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورًا جديدة لها من داخل الجونة بمدينة الغردقة.

وظهرت «رانيا» في الصور بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت «مايوه» على هوت شورت، وعلقت على الصور: «حافظ على وجهك للشمس ولن ترى الظلال أبدًا».

وخلال أحد اللقاءات التليفزيونية للفنانة رانيا يوسف، فقد كشفت عن مفاجأة جديدة أثارت بها الجدل أيضًا هو صيامها يومي الإثنين والخميس، للحفاظ على رشاقتها، وذلك لتطبيق لنظام «الصيام المتقطع».