الجمهور اتهمها بالغيرة.. تصرف غريب من شقيقة هنا الزاهد تجاه أختها يثير الجدل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصرف غريب قامت به شقيقة هنا الزاهد أثر جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو ظهرت خلاله هنا الزاهد وشقيقتها نور في أحد الأماكن العامة.

ورصدت الكاميرا تصرف غريب من نور نحو شقيقتها التي رفضت أن تحتضنها كما أنها قامت بسبها علناً وهو ما تسبب في جدل كبير حول شكل العلاقة بين الأشقاء.

خلال الفيديو ظهرت هنا الزاهد برفقة أحمد حاتم في أحد مناطق الألعاب بوجود شقيقتها نور وبمجرد أن بدأت هنا تلتقط الصور برفقتها ظهرت على نور علامات الضيق وطلبت منها بحدة أن تبتعد عنها لأنها لا تريد الظهور في أي صور إلا أن هنا الزاهد صمتت على إكمال التصوير.

وعلى الرغم من إكمال هنا الزاهد التصوير وتصميمها على ظهور نور إزداد غضب الأخيرة ووصفت شقيقتها بالمتخلفة، تصرف نور تسبب في جدل كبير.

انتقد البعض تصرف نور واعتبروا أنه علامة على الغيرة من شهرة شقيقتها كما أنه من غير اللائق أن تتعامل مع شقيقتها بهذه الطريقة أمام الناس إلا أن البعض الآخر حاول الدفاع عن نور وأكدوا أن تصرفها طبيعي جداً ولا يدعو للاستغراب فهي ببساطة لا ترغب في الظهور أمام الكاميرا أمام المشاهدات العالية التي تحققها لقطات هنا الزاهد.