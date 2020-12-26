شقيقة عبد الباسط حمودة تثير الجدل.. ومتابعيه يتساءلون: مين دي

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبد الباسط حمودة، مطرب شعبي، من مواليد محافظة المنوفية، نشأ في إحدى الأحياء الشعبية المصرية، التي أكسبت صوته طابع شعبي مميز، اشتهر بالعديد من الأغاني الشعبية، مثل ” الدنيا جرى لها إيه”، “الجو هادي”، و”ادفع نص عمري”.

عبد الباسط حمودة ينشر صورة زوجته لأول مرة.. وملامحها تشعل مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لعبد الباسط حمودة، بصحبة أخته الوحيدة، حيث إن عائلة عبد الباسط بعيدة كل البعد عن الأضواء، مما أثار تسأولات متابعينه عن هوية السيدة التي ظهرت معه في صورة خلال مناسبة عائلية، ليخرج المطرب الشعبي ويرد، بأنها شقيقته الوحيدة.

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ظهرت شقيقة عبد الباسط حمودة، في الصورة المتداولة، بلوك شعبي، حيث ارتدت جلابية من اللون الروز الغامق، ولفت على شعرها طرحة من نفس لون الجلابية، وبدت بدون أي مكياج.

أما الصورة الثانية، ارتدت أخت عبد الباسط حمودة، عباية سوداء بها خطوط ذهبية، وطرحة من نفس لون العباية، ويبدو أنها كانت تحتفل بإحدي المناسبات العائلية.

شارك المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، في بعض الأعمال التليفزيونية والسنيمائية، أخرها مسلسل سكر زيادة مع النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.