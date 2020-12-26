يسرا تكشف أغرب طلب تعرضت له في حياتها.. فتاة فاجأتها بطلب زوجها للزواج

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة يسرا عن أغرب موقف تعرضت له في حياتها، حيث طلبت فتاة منها الزواج من زوجها خالد سليم، شقيق الفنان ورئيس النادي الأهلي السابق صالح سليم.

وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج «لايف من الدوبلكس» مع أبلة فاهيتا: «أنا كنت بحب صالح سليم وأحمد رمزي جدًا والاتنين كانوا زي القمر، ويمكن من المواقف الرغيبة اللي مريت بيها كنا في الطيارة أنا وخالد وكنا طالعين علي السعودية وإحدى المضيفات كانت بترتعش قدامه وتقول أتجوزه ليلة واتطلق وهو مكنش مستجيب لها».

بعد التقدم ببلاغات ضدها.. هذا ما سيحدث لرانيا يوسف بعد تصريحها عن مؤخرتها

تفاصيل صادمة.. ضبط أكبر شبكة لممارسة الفجور الجماعي في مصر

قالت الفنانة يسرا: إنها حصلت في بداية مشوارها الفني على إجازة للغناء قبل أن تصبح ممثلة، لافتة إلى أن رشدي أباظة لا يضاهيه أحد في الشياكة والأناقة ومعاملته للمرأة، أما جمال ولياقة عمر الشريف فلن تتكرر.

وتابعت الفنانة يسرا: «لما كنت بحتاج لنصيحة كنت برجع لفاتن حمامة وكان عندها خصوصية غير عادية، وكانت عبقرية في الحقيقة، وأحلى أداء في الفرنساوي والرقة والضحكة البسيطة كانت لسيدة الشاشة العربية، وأكدت أنها تعلمت الإنجليزي والفرنساوي من الراديو.. وشادية إيدها صغيرة ورزعتني قلم طيرت وشي في فيلم لا تسألني من أنا».

وأضافت: «عادل إمام دمه خفيف وشرح وبيحب الفرفشة والشغل معاه بيخلى الواحد مبسوط، ولسه مكلماه من 4 أيام».

وتابعت: «عملت 126 عمل وعمري مكررت نفسي الدور»، لتعقب أبلة فاهيتا: «إنتي ممثلة شاطرة واستحميتي في الأفلام أكتر ممثلتي، والبشاكير اللى كنتي بتحطيها على رأسك تحفة».

ولفتت: «لو كنت راجل كنت أتجوز مديحة كامل ونادية لطفي وسعاد حسني»، لافتة إلى أنها تمتلك أجندة مدونة فيها كل أعياد ميلاد ومناسبات أصدقائها في الوسط الفني.