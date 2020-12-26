أمير كرارة يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، خرج الفنان أمير كرارة عن صمته وتحدث عن تفاصيل حالته الصحية، حيث خضع لأكثر من فحص للفيروس.

وقال الفنان أمير كرارة إن حالته الصحية مستقرة حتى الآن، وذلك بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، وأن الأعراض لديه خفيفة ولا يحتاج لنقله إلى المستشفى.

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وخلال تصريحات صحفية له، قال الفنان أمير كرارة إنه أعاد مسحة «كورونا»، مساء الجمعة، داخل معمل آخر بعدما جاءت نتيجة تحليل المسحة الأولى سلبية، مضيفا أنه فوجئ بإيجابية المسحة الثانية.

وأوضح أنه لا يعاني من أي أعراض على الإطلاق رغم إيجابية المسحة، ولكنه بدأ الالتزام بإجراءات العزل المنزلي قائلا: «الحمد لله.. ربنا يسترها».