هنا شيحة تستفز جمهورها بصورة في أحضان محمود شاهين (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - هنا شيحة، ممثلة نصفها مصري، والنصف الثاني لبناني،فوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، أما والدتها سيدة لبنانية تدعي نادية زيتون، هنا الخت الثانية لثلاث أخوات بنات، هن : حلا شيحة الممثلة المعروف، ورانيا شيحة ظهرت في كليب مع هاني شاكر، والصغرى مايا شيحة بطلة فيلم أسرار البنات.

استفزت هنا شيحة جمهورها، ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، “انستجرام” مؤخرا، بصورها مع الشاب محمود شاهين، المصور السينمائي، الذى يصغرها في السن بكثير.

إلهام شاهين تؤكد علاقة هنا شيحة مع ابن شقيقها

تطورات جديدة في علاقة هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين

حيث بدأت الحكاية، بصور للفنانة هنا مع محمود شاهين خلال تواجدهما في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، ليتسأل جمهورها عن العلاقة التى تربطهما، ولم تخرج هنا للاجابة.

واحتفلت أمس الجمعة هنا شيحة بعيد ميلادها، الـ36 ، فى حفلة وسط أخواتها ومجموعة من أصدقائها الفنانين، لنتتشر صورة من الحفل، لهما ومحمود شاهين، تستفز الجمهور.

ظهرت هنا في أحضان محمود شاهين، مرتدية فستان قصير من اللونين الأزرق والأسود، بينما ارتدي محمود جاكت أسود وقميص أبيض، وهما يترقصان، وأمامها تورتة عيد ميلاد.



يذكر أن محمود شاهين، هو ابن أخ الممثلة الكبيرة إلهام شاهين، ووالده المنتج أيمن شاهين، وعمه الممثل أمير شاهين، ظهر مع عمته الهام شاهين في عدة أعمال تليفزيونية ولكن وهو صغير.



وهنا شيحة أم لولادين، تزوجت ثلاث مرات، المرتين الأولتين من رجال أعمال، أما الزيجو الأخيرة كانت من الفنان أحمد فلوكس