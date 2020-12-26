قرار عاجل من نقابة المهن التمثيلية ضد رانيا يوسف بسبب فيديو «المؤخرة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول رد فعل من نقابة المهن التمثيلية بشأن تصريحات الفنانة رانيا يوسف المثيرة للجدل بشأن مؤخرتها، والذي تسبب في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أصرت النقابة بيان عاجل.

ووفقًا لما ذكره أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، فإن النقابة أصدرت قرارًا على الفيديو الذي نشرته رانيا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت فيه عن مفاتن جسدها، والوقوف على العبارات التي جاءت على لسانها فيه.

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وأضاف الفنان أشرف طلبة في تصريحات صحفية: «النقابة لم تأتيها شكوى في هذا الأمر، وقبل اتخاذ أي قرار يجب أن نتبين حقيقة ما قالته أولًا بعيدًا عن ضجة السوشيال ميديا التي قد يحدث فيها كثيرًا تهويل وتهوين للأمور».

وأشار سكرتير نقابة المهن التمثيلية إلى أن نقابة الممثلين لا تنتظر شكوى من أحد حتى تتحرك للقيام بدورها، وممكن التحرك من تلقاء أنفسنا إذا وجد أن الأمر غير لائق بالفعل.

يُذكر أن حديث رانيا جاء خلال مقابلة تلفزيونية أجراها معها الإعلامي العراقي نزار الفارس، والذي سألها عن إثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 42 مؤخراً.

وارتدت الفنانة رانيا يوسف فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها بشكل مثير، لترد عليه أنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها، ولكن هناك فنانات يفعلن ذلك، مع إضافتها عبارة أخرى ضاحكة “ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية”.