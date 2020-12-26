حلا الترك تكشف: تلقيت عروض زواج وأنا صغيرة على الحب

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك إن حياتها الخاصة ملكاً لها وليست مضطرة للإجابة عن الأسئلة التي توجه لها.

وكشفت عن هوية الشخص الذي يقف وراء نجاحاتها وقالت: أبي ينظم أوقاتي وجدتي منحتني الحنان مضيفة أهلي علموني الصح من الغلط ووضعوا قدمي على أول الطريق .

وحول اهتمام الجمهور في الفترة الأخيرة بحياتها العائلية وما يرافقها من مشاكل وإثارة للجدل، علقت حلا الترك، بأن حياتها الشخصية ملكاً لها وأن التطرق للأمور العائلية لا يمكن الاعتماد عليها لزيادة شعبية الفنان.

وحول علاقتها بالفنانة أحلام أوضحت أن توقع أحلام لمستقبلها كان وسام شرف لها، ودعماً يرن صداه في أذنها.

وتابعت: هي أحبتني من أول يوم قابلتني فيه في برنامج ستار صغار. رغم أنني طفلة، أحسست بالأمان قربها، وبقلبها الدافئ الذي يشجعني. كلامها كان من ذهب فهي لا تقول إلا الصح، وأتشرف جداً بكلامها الكبير في معناه، والحمد لله نلت شهرة كبيرة، فقط حصلت على كريدت من كلامها.

وأكدت أنها على تواصل دائم معها وتتمني أن تشاركها الغناء قائلة: أتمنى أيضاً أن يجمعني ديو معها، تأخذ فيه دور أمي وأردّ عليها باللحن والكلمات.

وعبرت عن سعادتها بصلح أحلام وأصالة مؤخرا: أنا سعيدة جداً بعودة علاقتهما، فالعلاقات الفنية يجب أن تكون نقية، لا تشوبها شائبة، وكلما كان هناك حب يجمع الفنانين أكون سعيدة به.

وكشفت حلا الترك عن تلقيها عروض للزواج عبر السوشيال ميديا وبعضها تقدم لها بجدية معلقة: مازلت صغيرة لا أعرف معنى الحب، والتمييز بين أنواعه، أعرف أن هناك حب خيانة، وحباً صادقاً، وحباً هوائياً، لكنني لازلت صغيرة على هذه الأحاسيس، العمر أمامي. لا أعرف ولا أريد أن أعرف.