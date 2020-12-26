أيتن عامر تنتقد عفاف شعيب بعد تصريحاتها عن أنصاف الرجال

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الفنانة المصرية أيتن عامر على تصريحات مواطنتها عفاف شعيب معربة عن استيائها من تلك التصريحات.

كانت عفاف شعيب قد قالت إن هناك بعض الأزواج، خاصة المتزوجون حديثًا، يهتمون بالأعمال المنزلية بشكل كبير وربما يتولى طهي الطعام وغسل الصحون بنفسه.

وتابعت: والبنات فين أهاليهم ما علمهومش بيتك ولازم تكوني نضيفة في بيتك وشكلك.

وأضافت: في مثل بيقول في رجال وفي رج رج، الراجل اللي بيغسل المواعين ده يبقى رج رج أنصاف رجال يعني، والبنات متزعلش.

أيتن عامر كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهيرة تويتر: ايه التصريحات العجيبة دى بس !!! مين قال ان اللى يساعد مراته فى ظل طحنة الدنيا دى يبقى انصاف رجال ؟!!”.

وتابعت أيتن:” الستات بيشتغلوا و ينضفوا و يطبخوا و يغسلوا و بليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع ولما الراجل يساعد نقول علية مش راجل !!!!! ايه دة بجد”.