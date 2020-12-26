نيكول سمعان تكشف السبب الحقيقي لطلاق أصالة وطارق العريان

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الضجة التي أثارتها صورة المخرج طارق العريان مع الموديل نيكول سعفان وانتقاد أصالة للصورة ردت سعفان على الانتقادات التي طالتها.

وقالت نيكول إنها لم تكن سببا في انفصال طارق العريان عن أصالة مؤكدة أن سبب الانفصال التعاسة.

وتابعت: الثنائي انفصلوا لأنه كان تعيس جدا وكان بينهما الكثير من المشكلات، أنا وطارق لما نتواعد قبل انفصاله عن أصالة مطلقاً.

وقد اضطرت بالأخير نيكول سعفان لإغلاق التعليقات على بعض من صورها لتفادي جمهور أصالة.