حسن يوسف يصدم رانيا يوسف في أول تعليق له على «مؤخرتها»

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرج الفنان حسن يوسف عن صمته وتحدث عن الأزمة الأخيرة للفنانة رانيا يوسف، حيث علق على أزمة تصريحاتها عن مؤخرتها.

ومن خلال تصريحات صحفية، قال الفنان حسن يوسف إن تصريحات الفنانة رانيا يوسف مع الإعلامي العراقي نزار الفارس تخصها وحدها، قائلا: «هي حرة فيما تقوله».

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وتابع الفنان حسن يوسف: «إن الفنانة رانيا كبيرة ومسؤولة عن نفسها وأن الله وحده من سوف يحاسبها في الآخرة وبالتأكيد أن المجتمع له الحق في أن ينتقدها كونها شخصية معروفة».

وعن تصريح «مؤخرتي مميزة» الذي تسبب في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الفنان حسن يوسف: «ما مؤخرة القرد مميزة.. في مؤخرة قرد تلاقيها حمرة ومؤخرة لونها أخضر من حق القرد يتباهي بمؤخرته».

واختتم حسن يوسف حديثه قائلاً: «إن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية هو وحده له الحق أن يستدعيها للتحقيق معها بذلك الموضوع إذا استدعى ذلك».