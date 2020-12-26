شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. تسريب أحداث طرد عمرو دياب لـ دينا الشربيني من منزله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صار الجدل واسعًا خلال الفترة الماضية عن علاقة دينا الشربيني بـ الهضبة عمرو دياب ، البعض يقول انفصلا بلا رجعة، والبعض الآخر يؤكد أنها سحابة صيف وانتهت.

وزادت التكهنات بعد عدم حضور دينا لآخر حفلي زفاف أحياهما الهضبة ومنهما حفل زفاف المنتج الفني موسى عيسى ابن شقيقة المخرج والمنتج طارق العريان، فالمعروف عنها أنها ترافقه في أي مكان فهي المسئولة عن كل التفاصيل التي تتعلق بشكله وملابسه والتنسيق مع الفرقة الموسيقية وخلافه.

الأزمة بين دياب ودينا اشتعلت بعد الغيرة الزائدة والتي حدت من حرية عمرو دياب خاصة بعد أحد المواقف التي طالبته فيها بعدم الحديث مع أية فتاة، وفي تلك اللحظة ثارت ثائرة الهضبة، والذي رفض هذا الشرط، وقام بطردها من منزله بعد أن وضع ملابسها في كراتين، معنفاً إياها قائلاً : هو أنتي فاكرة نفسك زينة عاشور؟.

وقد خرجت دينا من بيته إلى غير رجعة، وفي الوقت نفسه دقت كل الأبواب، وحاولت الرجوع إليه عبر وسطاء بينهما، إلا إنه رفض بشدة فكرة رجوعهما مرة أخرى، وبات من الواضح إن صفحة دينا قد طويت تماماً من ملف الهضبة، والذي بدأ بالفعل التركيز بشكل أكبر في أعماله الفنية، وخططه المستقبلية.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، الأحد، عن تطور جديد في تدهور العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، والتي قد تشهد على الفصل الأخير في علاقتهما.

وأكدت مصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت خلافا كبيرا بين “الثنائي”، انفصلا على أثره بشكل تام عن بعضهما، بل طلب عمرو دياب من دينا الشربيني وقتها أن تغادر شقته في فندق “الفورسيزون” في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن الانفصال تم بعدما طلبت دينا الشربيني من عمرو دياب أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا، وبحفل زفاف يحضره الجميع.

وتابعت أن “دينا الشربيني ترى أنها ضحت كثيرا باستمرارها في علاقة بهذا الشكل، بينما كان يرى عمرو دياب أنه أضاف لدينا الشربيني كثيرا، بداية من مساعدتها للظهور في أعمال درامية في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، ووضع اسمها في الصفوف الأولى”.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني حتى لحظة كتابة هذه السطور ارتباطهما رسميا، إلا إنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.

يشار إلى أن عمرو دياب وضع الموسيقى التصويرية لمسلسليها التلفزيونيين “زي الشمس” و”لعبة النسيان”، وتم عرضهما على التلفزيون في رمضان 2019 و2020.

وكشفت المصادر لصحف مصرية أن آخر جملة قالها عمرو دياب لدينا الشربيني قبل أن يطلب منها مغادرة شقة “الفورسيزون”: “قلت لك قبل هذا كان في يدك أن تصبحي نجمة، لكن أن تكوني فاتن حمامة أو إنعام سالوسة”.