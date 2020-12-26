شكرا لقرائتكم خبر عن 8 بلاغات ضد رانيا يوسف بسبب مؤخرتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قضائية، أن جهات التحقيق تلقت 8 بلاغات، ضد الفنانة رانيا يوسف، خلال 24 ساعة الماضية، بسبب تصريحاتها الأخيرة في أحد البرامج برنامج تلفزيونية، والتي تعد خادشه للحياء وتسببت في حالة استياء واسعة بين رواد السوشيال ميديا.

وأكدت المصادر، أنه سيتم فحص تلك البلاغات، وفحص الفيديو محل البلاغ، للتأكد من صحة البلاغات المقدمة. مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من صحتها دون النظر إلى شخصية المقدم ضدها البلاغ.

وكانت رانيا يوسف نشرت على حسابها بموقع فيسبوك مقطع فيديو لـ«برومو» مقابلة تلفزيونية لبرنامج عراقي. كما واكدت فيه ان«كل الفنانات يرتدين فساتين مثيرة وتُبرزن مفاتنهن، وقالت «ربما قد تكون مؤخرتي مميزة» وذلك خلال ردها على سؤال المذيع. «هل تتعمدين إثارة الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟.

كما وأكد نبيه الوحش، احد المحامين مقدمي البلاغ، انه تضامن مع 25 محامي. في البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام ضد رانيا يوسف، متهما بان رانيا تقدم جنسا صريحا إلى الأسرة المصرية من خلال تصريحاتها عن مفاتنها. وملابسها التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد المصرية.