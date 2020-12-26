يسرا اللوزي ترد على انتقادات متابعيها وتكشف سر زيادة وزنها

عدن - ياسمين عبد العظيم - يسرا اللوزي، ممثلة مصرية، تتميز بجمالها، الذي يشبها البعض بالفنانة التركية بيرين سات، بطلة مسلسل العشق الممنوع، دائما ما تخطف القلوب يسرا بإطلالتها وشياكتها.

ولكن في الفترة الأخيرة، تلقت العديد بالانتقادات، بسبب إطلالتها الأخيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نشرت صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ، كانت مرتدية خلالها فستان أسود به فصوص لامعة، وكان شعرها ملفوف في شكل كعكة.

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ولاحظ الجميع في الصورة، أن يسرا اللوزي جسمها ممتلئ، ووجه ممتلئ أيضا، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها قائلين:”ينهار أبيض دي اتغيرت خالص دي كانت قمر بوظت وشها ليه كده؟”

فيما علّق آخرون: “هي مسوية تجميل؟ والله كانت حلوة”، وتابع: “التجميل وحش عليها وشها بقى مُربع”، فيما علّق فريق من المُدافعين عن الفنانة: “يا ناس واضحة لا تجميل ولا شيء البنت كبرت وبقت أم والله ملامح الأمومة أحلوت وأدورت”، وقال ثان: «”لتخن لايق عليها ما شاء الله”.

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لتخرج يسرا اللوزي من خلال برنامج “معكم” مع الإعلامية مني الشاذلي، لترد على كل هذه التعليقات السلبية، قائلة:” توقعت الناس هتبقى فاهمة أني لسه والده، بالذات أنا كنت بنزل فيديوهات قبل الولادة من السنة اللي فاتت وقت الحمل صورّت إعلان والناس قالت عاملة عمليات تجميل لكن بقعد أضحك.”

واضافت:”أولًا أنا مش محتاجه أبرر حاجه لحد، ثانيًا أنا مهما قولت وأحلفلك مش هتقتنعوا برضو، لأن كل (الفنانين) اللي عملوا قالوا أنهم معملوش، فخلاص اللي عايز يفضل مقتنع أني عامله تجميل خلاص خليه مقتنع.”

يذكر أن يسرا اللوزي, أنجبت منذ عدة أشهر إبنتها الثانية نادية، لتصبح أم لطفلتين داليدا ونادية.