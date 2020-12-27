جومانا مراد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - انضمت الفنانة السورية جومانة مراد إلى قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة تحاليلها والأشعة المقطعية التي أجرتها إيجابية.

جومانا قالت: جاءت نتيجة التحاليل إيجابية، حيث أجريت تحاليل وأشعة على الصدر تثبت إصابتي وإيجابية فيروس كورونا.

وحذرت جومانا كل من تعامل معها خلال الأيام القليلة الماضية وقالت: أطالبهم أن يتخذوا حذرهم ويخضعوا للتحليلات والفحوصات اللازمة إن أمكن.

وكانت جومانا مراد قد شاركت مؤخرا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما عرض لها مؤخرا مسلسل مدرسة الحب الذي حقق نجاحا كبيرا.