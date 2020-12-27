الدنيا سلف ودين.. أحلام تدخل على خط أزمة أصالة وطارق العريان

عدن - ياسمين عبد العظيم - مازالت أزمة الفنانة أصالة وزوجها السابق طارق العريان تتفاعل بعد تعليق أصالة على صورته مع الموديل نيكول سمعان.

في تطور جديد دخلت الفنانة أحلام على خط الأزمة وعبرّت عن دعمها لأصالة وردت بتعليق على الصورة: الدنيا سلف ودين يا حبيبتي يا اصاله ولا يقهرك اولادك هم النعمه اللي ربي اهداكي اياه آدم وعلي.

وتابعت: يمكن هالزواج كان عشان يجون آدم وعلي ولو خُيرتي بين طارق وآدم وعلي من تختاري ؟؟ اكيد راح تختاري آدم وعلي “.

وأضافت أحلام : ارضي باللي ربي كتبه لك وربي يعوضك في اولادك خير وعندك بنت ما شاء الله ذهب ربي يحميها لك اطوي صفحه العريان وابدئي من جديد وربي يجبر كسر قلبك جبراً تتعجب منه ملائكه السماء وجنود الارض من قلبي ادعي لك احبك.