الجمال عدّى الكلام.. نسرين طافش تُبهر الجمهور بأسلحة أنوثتها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - تواصل الفنانة السورية نسرين طافش نشر المزيد من إطلالاتها التي تظهر فيها بفساتين مبهرة تظهر كامل أنوثتها.

نسرين أطلت على جمهورها بإطلالة ملفتة أرتدت فيها فستان طويل مشقوق أظهر كامل ساقها في لقطة مثيرة لتنهال التعليقات المشيدة بجمالها.

الفنانة السورية كتبت معلقة أسفل الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام: افهم ان حياتك يمكن لها ان تكون رائعه او مخيفه بمقدار سماحك لها ان تكون كذلك.

وتابعت نسرين اقتباسها من أقوال إبراهام هيكس: كل ذلك يعتمد على الافكار التي تدرّب نفسك عليها. افكار ممتعه او افكار مؤلمه.

كما أطلت نسرين على جمهورها بابتسامة إلى جوار شجرة الميلاد في بكتف عاري.