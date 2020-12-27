والدة حلا الترك تفجر مفاجأة صادمة بالوثائق.. شطبوا اسمي من خانة الأم في أوراق المدرسة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت منى السابر والدة حلا الترك إن هناك محاولات مستميتة لإبعادها عن أولادها من قبل الزوج والجدة.

وكشفت السابر أنهم قامو بتزوير أوراق مدرسة أولادها وحذوا اسمها من خانة الأم ووضعوا زوجة الأب دنيا بطمة.

تصريحات السابر جاءت خلال لقائها مع الإعلامية مي العيدان على خلفية الأزمة الأخيرة التي فجرتها القضية التي قامت برفعها حلا الترك ضد والدتها.

القضية أحدثت ضجة خاصة بعد صدور حكم بحبس منى السابر وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي حلا الترك واتهموها بالعقوق.