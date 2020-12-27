شكرا لاهتمامكم بخبر تصغره بـ35 عامًا.. من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان الجديدة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصبح اسم نيكول سعفان حديث مواقع التواصل بعد تعليق الفنانة أصالة على صورتها مع طليقها المخرج طارق العريان واتهام جمهور أصالة لها بأنها كانت السبب في انفصال الثنائي.

تصاعدت الأزمة ودخلت أطراف عديدة منها من دعم أصالة مثل الفنانة أحلام والفنانة جومانا مراد ومنها من هاجمها مثل هالة العتال الزوجة الأولى لطارق العريان.

العتال اتهمت أصالة بالتشهير وقالت إن حديثها عن طارق العريان واتهامه بالخيانة أثر سلبا على ابنها مطالبة إياها بالكف عن مثل هذه الأحاديث.

وكانت أصالة قد عبرت عن غضبها من صورة طارق العريان التي جمعته بنيكول سعفان ووصفتها بأنها صورة قاسية جددت جرحها.

الأزمة دفعت البعض إلى التساءل عن نيكول سعفان ومن تكون تلك الفتاة التي تسببت في كل تلك الضجة.

ونيكول سعفان هي عارضة أزياء من أصول أرمينية وتحمل الجنسية السورية ولدت عام 1998 أي تصغر طارق العريان بـ35 عاما.

جاءت نيكول سعفان إلى مصر في عام 2018 وظهرت في كليب يا بلدنا يا حلوة للفنان عمرو دياب، وهو الكليب الذي أخرجه طارق العريان

وكانت بداية التعارف قبل أن تنشأ بينهما العلاقة عند التحضير للجزء الثاني من فيلم ولاد رزق.

كانت نيكول تحاول إيجاد طريقها في التمثيل، واستغلت فرصة البحث عن وجوه جديدة في الفيلم وشاركت فيه بالفعل لكن بدور صغير جدًاً.

من هنا نشأت علاقة صداقة قوية بين طارق العريان ونيكول سعفان وبدأت شائعات الخيانة تلاحقه.

وبعد تعرضها للاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي خرجت نيكول سعفان لتنفي عن نفسها تهمة التسبب في طلاق أصالة وطارق العريان وقالت إن علاقتهما بدأت بعد الطلاق.

وكشفت نيكول أن الثنائي انفصلا لأنه كان تعيس جدا وكان بينهما الكثير من المشكلات.