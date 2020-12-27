طليقة طارق العريان الأولى تلجأ للمباحث بعد تلقيها تهديدات بسبب أصالة

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد هجومها على اصالة تعرضت هالة العتال طليقة المخرج طارق العريان الأولى، ووالدة ابنه الأكبر، لتهديدات وفق ما أعلنت.

العتال كتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك‎: طيب أنا نزلت تاني البوست بتاعي، لأني مش بخاف وأنا اتعرضت لتهديد، وكمان الناس اللي دخلت على صفحتي بكلام عني، وعن ابني، وعن أبوه، حاجة مش طبيعي، عشان كده أنا كلمت المحامي وهتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، وهقول كلمة بس النهايات أخلاق.

كانت الزوجة الأولى للمخرج طارق العريان، قد هاجمت تصرف الفنانة أصالة بعد انتقادها لطارق العريان واتهامه بالخيانة .