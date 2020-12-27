“المؤخرات” عندنا شقية جدًا.. رانيا يوسف تصدم المذيع بتعليق جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصلت الفنانة المصرية رانيا يوسف تصريحاتها المثيرة وظهرت في مقطع جديد من لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس أدلت فيه بتصريح أكثر جرأة.

بدأ نزار الحديث مع رانيا يوسف قائلًا: لا أحب المقدمات الكثيرة في الحوار، لنبدأ بالمؤخرات في إشارة منه لتجنب المقدمات الطويلة والدخول في تفاصيل الحوار.

لترد عليه رانيا ساخرة: عندنا هيفهموا كلمة مؤخرات دي بطريقة تانية، بطريقة شقية جداً.

وكانت الفنانة قد أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، ظهرت وهي تدافع عن إطلالتها، قائلة: مش مؤخرتي أنا بس اللي بتظهر ده كل الفنانات بس أنا مميزة شوية.

ثم عاودت الحديث: إيه المشكلة أموري تظهر دي شياكة.