شكرا لقرائتكم خبر عن من غرفة نومها – اتفرج ميرهان حسين هتفرجك علي كل حاجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ميرهان مرتدية فستان لامع جذاب تميز بقصة رقيقة أبرزت رشاقتها، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة عشوائية.

ومازحت ميرهان جمهورها من خلال صورتها حيث كتبت معلقة عليها: “أنا: بقولك إيه ..نفسي: قولي…”.

وأحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر” تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

مريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).

وتضامنت مريهان حسين مع تامر حسني وبسمة بعد اخبار انفصالهما ونشرت صورة لهم وعلقت ميرهان على الصورة قائلة: ” ربنا يخليكوا لبعض ولولادكوا ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة .. بحبكو سوا ويارب دايما سوا”.

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