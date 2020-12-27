شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط الجنسية المصرية عن زوجة فنان مصري شهير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور ” مصصطفى مدبولي ” قرارا يوم الخميس الماضي بإسقاط الجنسية المصرية عن ” غادة محمد نجيب ” زوجة الفنان المصري ” هشام عبد الله ” الهارب من مصر .

واستند قرار إسقاط الجنسية المصرية عن غادة محمد نجيب التي تحمل الجنسية السورية إلى إقامتها خارج البلاد وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة .

يذكر أن غادة نجيب كانت قد تزوجت من الفنان هشام عبد الله في عام 1999 .. وهربا معا إلى تركيا عقب أحداث ثورة 30 يونيو عام 2013 وقدما أحد برامج التوك شو لمعارضة الحكومة المصرية والدعوة إلى العنف والتحريض ضد مصر لصالح جماعة الإخوان .

فأصدر النائب العام المصري السابق ” نبيل صادق ” عام 2016 قرارا بالموافقة على وضع كلا من هشام عبد الله وزوجته ​على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية .. وقضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة بمعاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات .