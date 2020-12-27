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إصابة خالد النبوي ومحمد ممدوح أثناء تصوير مشهد أكشن

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شكرا لاهتمامكم بخبر إصابة خالد النبوي ومحمد ممدوح أثناء تصوير مشهد أكشن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض الفنان خالد النبوي للإصابة أثناء تصوير فيلمه الجديد أهل الكهف.

الفنان المصري أصيب بكدمات وخدوش في الكتف والذراع الأيسر خلال تأدية مشاهد أكشن مع زملائه.

فيما أصيب الفنان محمد ممدوح الشهير بتايسون في الحاجب بجانب عينه اليسرى، ولكن اضطر الثنائي لاستكمال المشهد حفاظا على التصوير.

فيلم “أهل الكهف” بطولة كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر.

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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