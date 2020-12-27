إصابة خالد النبوي ومحمد ممدوح أثناء تصوير مشهد أكشن

فيلم “أهل الكهف” بطولة كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر.

فيما أصيب الفنان محمد ممدوح الشهير بتايسون في الحاجب بجانب عينه اليسرى، ولكن اضطر الثنائي لاستكمال المشهد حفاظا على التصوير.

الفنان المصري أصيب بكدمات وخدوش في الكتف والذراع الأيسر خلال تأدية مشاهد أكشن مع زملائه.

سعد محمود

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