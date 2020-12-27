ظافر العابدين يرد على سخرية علي الحجار

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد الفنان التونسي ظافر العابدين على سخرية الفنان المصري علي الحجار من فيلم خط دم.

كان علي الحجار قد نشر صورة من فيلم “أنياب” ليعلق على فيلم ظافر العابدين ونيللي كريم موضحا أنه سبقهما في تقديم أفلام عن مصاصي الدماء.

وقال ظافر العابدين إن فيلم الحجار ومحمد عدوية كان فيلما مختلفا وجديدا على الفترة التي ظهر فيها.

وأكد أنه من المهم أن يتم تقديم نوعية مختلفة وجديدة وأن نغامر ويكون لدينا جرأة أكبر في تقديم أفلام مختلفة لأننا نمتلك كل الإمكانيات والمؤلفين الجيدين.