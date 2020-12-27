شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة الافلام المخلة ولعت الدنيا بالقصير والتاتو الجديد.. اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور جريئة للفنانة شيماء الحاج، بعد لحظات من نشرها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت الفنانة الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها النشطاء على نطاق واسع، بسبب شهرتها الكبيرة.

لكن تجاوزت الفنانة شيماء الحاج من خلال الصورة حرية الرأي والتعبير الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة.

ظهرت الحاج من خلال الصورة وهي ترتدي فستان اخضر قصير و التاتو ظهر .