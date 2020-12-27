محامي أصالة يكشف مفاجأة عن طلاقها من طارق العريان

عدن - ياسمين عبد العظيم - مازالت أزمة أصالة مع طليقها طارق العريان تتفاعل وأحدث تطوراتها مفاجأة كشف عنها محامي المطربة السورية.

محامي أصالة محمد فهمي كشف في مداخلة هاتفية مع برنامج et بالعربي، أن الطلاق تم رسميا في 12 ديسمبر 2020.

وحكى فهمي تفاصيل ما حدث موضحا أنه تم إشهار الطلاق في ديسمبر 2019، لكن لم يحدث رسميا إلا قبل أيام.

وأوضح أن أصالة هي من طلبت الطلاق وتسعى له، وأن سبب التأخير كل هذه المدة هو طارق العريان.

وأضاف، أنه في البداية كان محامي طارق العريان هو نفسه محامي أصالة، ثم بعد ذلك استعانت بمحامي آخر، وكانت كل الأوراق التي تخص الطلاق والحضانة مع محامي العريان الذي لم يكن مهتما بالموضوع ومرة يجيب على هاتفه وعشرات المرات لا يجيب.