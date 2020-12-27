هاني شاكر ووليد توفيق يتعاونا في “كيف تنسي”

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاني شاكر، أمير الغناء العربي، كما يطلق عليه، مطرب مصري كبير، صاحب الصوت العذب، يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم.

نال العديد من التمرينات على مستوى العالم، على أعماله الغنائية، ويشغل هاني شاكر حاليا منصب نقيب المهن الموسيقية.

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فجأ هاني شاكر، جمهوره، بإصدار أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، وهذه المرة الأولي لهاني شاكر يغنى بلهجة غير المصرية، والأغنية تحمل عنوان “كيف تنسي”.

ولاقت الأغنية الجديدة لهاني شاكر، إعجاب عدد كبير من معجبيه، الذين أشادوا بإتقانه للهجة اللبنانية، “كيف تنسي” من ألحان وليد توفيق في أول تعاون مع هاني شاكر بعد40 عاماً من الصداقة في عالم الفن.

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تم تسجيل الأغنية التي كتبت كلماتها الشاعرة اللبنانية نادين الأسعد وقام بتوزيعها الموزع باسم منير في استديو الرسالة بالقاهرة مع المهندس أحمد جودة.

هاني شاكر، له تاريخ غنائي كبير، ومن أشهر أغنياته “عيد ميلاد جرحي أنا” ، “هو انتي لسه بتسالي” ، و “عالى الحكاية”.

ومن اخر أغنياته مع المطرب الشعبي أحمد سعد، “يا بخت اللى احنا من بخته”.