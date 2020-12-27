مي عمر تثير الغموض بسبب “لؤلؤ”

عدن - ياسمين عبد العظيم - شدت مي عمر، إنتباه مشاهديها، من خلال أولى حلقات مسلسلها الجديد “لؤلؤ” اليوم، حيث أثارت حالة من الغموض والإثارة، من خلال أحداث الحلقة، التى انتهت بقتلها.

حيث أذعيت الحلقة الأولى، من مسلسل “لؤلؤ” على قناة “أون تي في” ، في تمام الساعة الثامنة مساء، بدأت الأحداث بظهور مي عمر، في دور مغنية مشهور، تعود إلى وطنها، تسرد تفاصيل حياتها بشكل مشوق، وانتهت الأحداث بوجودها مقتولة في منزلها.

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مسلسل “لؤلؤ” يروي حكاية مغنية تبدأ رحلتها من تحت الصفر وتواجه صراعات ومشكلات كثيرة إلى أن تحقق نجومية استثنائية في الدراما الاجتماعية التشويقية، المسلسل قصة وبطولة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

الجدير بالذكر أن مسلسل “لؤلؤ” هو من تأليف مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وبطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوراد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، حمدي هيكل، محمد غنيم وبمشاركة نيرمين الفقي وأشرف ذكي وآخرين.

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مى عمر، ممثلة مصرية شابة، ظهرت في اواخر ال2000، أخر أعمالها مسلسل الفتوى مع ياسر جلال في رمضان الماضي.

مي عمر متزوج من المخرج الشهير، محمد سامي، ولديه إبنة منه تدعي ياسمين.