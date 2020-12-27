اتفرج..كيف نصحت أحلام حلا الترك في أزمتها مع والدتها منى السابر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحلام، المطربة الإماراتية، “الملكة” كما يطلق عليها معجبيها في أنحاء الوطن العربي، دائما ما تثير الجدل حول آرائها و تصريفتها، البعض يصفها بالغربية، والبعض الآخر بالجدعنة.

الدنيا سلف ودين.. أحلام تدخل على خط أزمة أصالة وطارق العريان

خرجت أحلام، اليوم الاحد، لتدعم الفنانة الشابة حلا الترك في الازمة الأخيرة التي تعرضت لها بعد خلافها مع والدتها منى السابر.

ونشرت أحلام عبر خاصية “الستوريز” على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” معلقة على صورة حلا الترك:”أحبييج أمي وربي يحميج الام هي جنة الدنيا مهما صار خذي رضاها بنتي واتركيها على الله هو بيحلها من عنده وبيفرجها عليج دايما.”

أحلام تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب.. اتفرج

وأضافت أحلام:” أقول لج نبداء من الصفر لاتنسين كلامي لج واللي مش حاسبن بالامك في يوم بيحسون بس امك ثم امك ثم امك وانا مهاجم كالعادة.”

يذكر أن مني السابر، والدة حلا الترك، بالفنانة أحلام في وقت سابق، في موضوع خلافها مع ابنتها والتوسط لحل الخلاف، لكن أحلام قررت أن ترد على طريقتها من خلال دعم حلا.

وقد أثارت إن منى السابر عبر بث مباشر على “انستجرام” ، لتتحدث عن تفاصيل الخلاف بينها وبين ابنتها حتى بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتداول بعدة هاشتاجات منها قاطعوا_حلا__الترك، حلا_الترك_تسجن_والدتها_والسبب_الجد، وذلك للدفاع عن “السابر” التي بحسب تعبيرهم تتعرض للظلم في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.

إنهارت منى السابر والدة حلا الترك بالبكاء خلال البث المباشر بعدما أكدت أنها أخذت المال من حلا لأنها لم تحصل على نفقتها منذ أكثر من عام ولانها كانت مضطرة بسبب وضعها المادي السيء جداً، وقالت: “حلا كانت تعرف أنه أخذت الفلوس، وكنت بصرف عليهم”.

جدير بالذكر أنه تم صدور قرار من المحكمة ضد منى السابر بسنة سجن نافذ مع دفع مبلغ قيمته 20 ألف و 300 دينار بحريني.