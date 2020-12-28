شكرا لاهتمامكم بخبر قبل خروجه إلي النور..برنامج رامز جلال الجديد يتعرض للعقوبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامز جلال، ممثل كوميدى شاب، يتميز بخفة ظله، لعب العديد من الأدوار الثانوية، وقام بطولة عدد من الأفلام حققت نجاح بشكل كبير.

لكن الذي ذاع صيت رامز جلال، وجعل ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم العربي، ينتظرونه كل عام بشغف كبير، هي برامج المقالب التى يقدمها كل موسم رمضاني.

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يقدم كل رمضان رامز جلال، فكرة برنامج جديد يندرج تحت مصنف برامج المقالب في الشخصيات العامة المشهورة مثل، برنامج “رامز ثعلب الصحراء” ، “رامز قبل الاسد” ، “رامز في الجو” ، وآخرها “رامز مجنون رسمي” الذي أذيع على قناة “mbc مصر” العام الماضي.

ولكن كثيرا ما ينهال بعض المشاهدين، على برامج رامز جلال بالنقد الشديد، بسبب المشاهد الصعبة التى يضع فيها ضيوفه.

ولكن هذه المرة، سبقت الانتقادات والتحذيرات عرض البرنامج، فلم ينتظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عرض البرنامج حتى يقوم بفرض عقوبة على رامز وطاقم العمل، بل سبق كل هذا.

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حيث أعلن المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام أنه سيبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات تجاه برامج المقالب أو التسلية التي تسخر من الفنانين لا سيما في شهر رمضان المبارك، مطالبا الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج التي تنال من صورتهم.

وتابع إحدى مسئولو المجلس، أن التسلية بالسخرية من أسوأ أنواع البرامج، وأطالب الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج لأن الفنان قيمة ومثل، وسنبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات.

و تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى ضد البرنامج كما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” وعلى أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية.