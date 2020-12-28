بفستان قصير وإطلالة بسيطة..لاميتا فرنجيه تخطف الأضواء في المطبخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - لاميتا فرنجيه، عارضة أزياء وممثلة ومذيعة برامج لبنانية، تخطف القلوب بإطلالتها الجذابة، حصلت على لقب وصيفة في مسابقة ملكة جمال لبنان عام2004.

لاميتا شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، ولكنها لم تلقي نجاح كبير، كنجاحها في مجال الأزياء والجمال.

نشرت لاميتا فرنجيه، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” وهي في مطبخها، وانهالت التعليقات المعبرة عن جمالها وإطلالتها .

حيث ظهرت لاميتا في الصورة، مرتدية فستان أحمر قصير، عليه مريلة مطبخ بيضاء، وشعرها ديل حصان، وفي يدها جفاز ضخم، وتحمل صنية كبيرة بها عيون من البيض.

وعلقت لاميتا على الصورة:” صباح..فطار..أي شخص.”

يذكر أن لاميتا فرنجيه، متزوج من فريدي مخرز، ولديها ولدين الكبير اسمه ايريك أما الثاني جاستن، يبدو أنها تفضل الأسماء الأجنبية بدلا من الأسماء العربية المعروفة.