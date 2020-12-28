فؤاد خليل في صور نادرة برفقة زوجته الجميلة وأبنائه

عدن - ياسمين عبد العظيم - تميز الفنان الراحل فؤاد خليل بخفة ظله وكان من الوجوه المحببة لدى المشاهدين.

تخرج فؤاد خليل في كلية طب الأسنان وخلال فترة الدراسة تعرف على وزوجته عفاف يحيى.

عدد من المواقع تداولت صورة نادرة من زفافه ويظهر فيها برفقة الدكتورة عفاف يحيى التي تزوجها بعد التخرج وانجب منها ابنيه أحمد ومنة.

شارك فؤاد خليل في أكثر من 60 فيما خلال مشواره في مجال التمثيل ومن أشهرها الكيف والبيضة والحجر وفيلم الدنيا على جناح يمامة.

كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية.