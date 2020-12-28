صور لرانيا يوسف بدون «مؤخرتها» تثير ضجة على مواقع التواصل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الأزمة الأخيرة للفنانة المتألقة رانيا يوسف، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة رانيا يوسف قبل خضوعها لعمليات تجميل على حد وصفهم.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في اللقطات من فيديو كليب قديم للفنان علي الحجار «تجيش نعيش»، ولقطات أخرى من مسلسل «عائلة الحج متولي»، واصفين الصور بأنها قبل خضوعها لعمليات نفخ لمنطقة المؤخرة.

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وبحسب ما جاء في الصور ومقاطع الفيديوهات، فقد ظهرت الفنانة رانيا يوسف بجسد نحيف وتغير كبير في شكل مؤخرتها، مما يؤكد خضوعها لعمليات تجميل وحقن بالسيليكون في تلك المنطقة.

ويُذكر أن الفنانة رانيا يوسف أثارت موجة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية بسبب تصريحاتها عن مؤخرتها، حيث قالت إن لديها «مؤخرة مميزة».

وتحدثت رانيا يوسف خلال مقابلة تلفزيونية أجراها معها الإعلامي العراقي نزار الفارس، والذي سألها عن إثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 42 مؤخراً.

حيث كانت قد ارتدت فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها بشكل مثير، لترد عليه أنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها، ولكن هناك فنانات يفعلن ذلك، مع إضافتها عبارة أخرى ضاحكة “ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية”.