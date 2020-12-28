سلمى الشيمي تخطف الأضواء من جديد بإطلالة جريئة.. وتوجه رسالة صادمة للجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عادت الموديل سلمى الشيمي من جديد لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت سلمى الشيمي في الصور التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام» في جلسة تصوير جديدة، بدت فيها بملابس عادية اتسمت بالجرأة، حيث ارتدت سترة بلون داكن، ضيقة، ومجسمة، بأكمام طويلة، مع بنطلون جينز باللون الرمادي.

6 تنبؤات للعرافة البلغارية فانجا لعام 2021.. مفاجأة تنتظر مصر وحدث كارثي يوم 6 مايو

صور لرانيا يوسف بدون «مؤخرتها» تثير ضجة على مواقع التواصل (اتفرج)

واستعانت عارضة الأزياء المثيرة للجدل سلمى الشيمي بالشعر المستعار الإكستنشن الطويل، مع العدسات اللاصقة، ومكياج صارخ.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أثارت حالة جديدة من الجدل بتصريح لها، حيث قالت: «يا أولياء الله الصالحين متدخلوش عندي الأكونت عشان عيب».

وكانت الموديل سلمى الشيمي، أثارت الجدل مؤخرا، بسبب ظهورها في جلسة تصوير جريئة داخل منطقة هرم سقارة الأثرية، دخلت على إثرها في دوامة البلاغات والتحقيقات، بسبب ظهورها الملفت، وملابسها الجريئة داخل المنطقة الأثرية.