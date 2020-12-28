رانيا يوسف تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن فيديو «مؤخرتي مميزة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق لها على الفيديو المثير للجدل، والذي تحدثت فيه عن «مؤخرتها»، عادت الفنانة رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد.

وقررت رانيا يوسف الخروج عن صمتها والرد على موجة الجدل التي أثارتها بتصريحاتها مؤخرا عن «مؤخرتها المميزة»، حيث ردت على الاتهامات التي وُجها لها باستعراض مفاتن جسدها بسبب تصريح صادم لها حول فساتين النجمات الضيقة خلال حلولها ضيفة في برنامج «مع الفارس» من تقديم نزار الفارس عبر قناة «الرشيد» العراقية.

حسن يوسف يصدم رانيا يوسف في أول تعليق له على «مؤخرتها»

قرار عاجل من نقابة المهن التمثيلية ضد رانيا يوسف بسبب فيديو «المؤخرة»

المفاجأة الكبرة التي فاجأت بها الفنانة رانيا يوسف الجمهور أنها لم تكن تقصد ما قيل في البرومو التشويقي للحلقة، وأن الأمر كله كان في سياق الهزار مع المذيع مقدم البرنامج.

وأوضحت الفنانة رانيا يوف بأنها فوجئت بالسؤال فور سماعه من المذيع لذا حاولت تهدئة الموقف والرد على السؤال دون حرج، ولكنها لم تفكر في الرد الذي خرج منها.

وعن مسألة معاقبتها والتحقيق معها من قبل نقابة المهن التمثيلية، قالت الفنانة رانيا يوسف: «لم يتواصل معي أحد من نقابة المهن التمثيلية من أجل التحقيق أو غيره، من المفترض معاقبة المذيع لأنني كنت أجيب على الأسئلة في نطاق الهزار».