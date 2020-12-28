فنانة شهيرة تسب عادل إمام على الهواء.. والمذيعة تهاجمها بشدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة الكبيرة حنان يوسف لموجة كبيرة من الانتقادات، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن الفنان المتألق عادل إمام.

وخلال لقائها في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، قالت الفنانة حنان يوسف إن الفنان عادل إمام أحد أبرز الأسماء الفنية التي عملت معها، التي سعدت بالعمل معها خلال مسيرتها الفنية.

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وأضافت حنان يوسف: «أنا بحب عادل إمام وبتبسط لما بشوفه لكن هو غتت»، ما جعل الإعلامية قصواء الخلالي تتحفظ على وصف عادل إمام بـ «الغتت».

وعلقت حنان يوسف، أنها كانت متخوفة من الوقوف بجانب الفنان عادل إمام في التمثيل رغم حبها الكبير له، إلا أنها خاضت تلك التجربة، ووجدته متعاونا حتى انه كان يدخل عليهم ويضحك معهم.

وأشارت إلى أن دخولها مجال التمثيل كان بمثابة مغامرة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها كانت تظن أن مسيرتها الفنية ستكون مقتصرة على العمل في المسرح، ولكنها قامت بتقديم عدد من الأفلام مع عدد كبير من المخرجين أبرزهم المخرج خيري بشارة وأحمد إسماعيل.